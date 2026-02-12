' Mi fa stare bene la musica' l' iniziativa di inclusione è giunta alla sua quarta edizione

Questa mattina a Ferrara si è tenuta la quarta edizione di ‘Mi fa stare bene la musica’. L’iniziativa, promossa dal Comune e dall’associazione ‘Lo Specchio’, cerca di usare la musica come strumento di integrazione e partecipazione. Tante persone si sono radunate per ascoltare e condividere momenti di musica, confermando ancora una volta quanto questo linguaggio possa unire e far sentire tutti parte di qualcosa di più grande.

Il progetto ideato dall'associazione 'Lo Specchio' ha l'obiettivo di valorizzazione il talento musicale di persone con disabilità La musica è da sempre linguaggio universale di inclusione, crescita e partecipazione. Ed è per questo che il Comune di Ferrara e l'associazione ‘Lo Specchio’, presieduta da Teresa Graziani, continuano a viaggiare a braccetto con il rilancio del progetto ‘Mi fa stare bene la musica 4.0’. L'iniziativa, giunta alla sua quarta edizione, si pone in continuità con le linee progettuali precedentemente avviate e ha come obiettivo la valorizzazione del talento musicale di persone con disabilità trasformando la passione artistica in una concreta opportunità occupazionale e di inclusione sociale.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Approfondimenti su Ferrara Musica

Gemma Galgani, nota protagonista del trono Over di

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Ferrara Musica

Argomenti discussi: Una scuola che fa stare bene: il modello di benessere dell’IC Avio di Trento; Intervista con Giulia Schiavo: Un salto nel vuoto (‘che rifarei mille volte’); Il cane Theo alleato speciale di Mia per affrontare l’epilessia; Roccuzzo, dai bulli che lo chiudevano in bagno alla bulletta Ohana: Ora ho successo, ma senza di lei non sarei quello che sono.

Gentilezza: sul palco e a tavola, l'arte di far stare bene gli altri. Oggi #12febbraio ore 12.20 su #TV2000 puntata de L'ora solare con: Antonio De Matteo tra cinema, teatro e musica Paola Trifirò Siniramed, esperta di galateo Antonio De Matteo OffPage - facebook.com facebook

#Gentilezza: sul palco e a tavola, l'arte di far stare bene gli altri. Oggi #12febbraio ore 12.20 su #TV2000 puntata di @orasolaretv2000 con: Antonio De Matteo tra cinema, teatro e musica Paola Trifirò Siniramed, esperta di galateo x.com