Gemma Galgani innamorata | Sposerei Mario Lenti mi fa stare bene

"Non è infatuazione. Sono stata travolta. È un uomo completo che mi fa sentire al sicuro", ha detto a Verissimo Gemma Galgani sembra davvero aver trovato finalmente l'amore. A Verissimo la storica dama torinese del trono Over parlando con la conduttrice Silvia Toffanin dei suoi sentimenti per il cavalier Mario Lenti ha detto: "Lo sposerei, assolutamente. È bravo in tutto, è un uomo da sposare". "Sento che potrebbe esserci speranza. Lui ha lasciato la porta aperta e io sono già dietro la porta", ha detto. "Io mi sento fidanzata. Il mio cuore è lì", ha aggiunto. Gemma Galgani ancora una volta ha mostrato di essere pronta a credere nell'amore. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Gemma Galgani fa battute piccanti a Mario Lenti a UeD, Cinzia torna e fa uno show

Nella puntata del 12 gennaio di Uomini e Donne, sono stati affrontati due temi principali. Il primo ha visto protagonista Gemma Galgani, che ha intrattenuto il pubblico con battute ironiche rivolte a Mario Lenti. Contestualmente, Cinzia è tornata in studio, dando vita a uno show che ha attirato l’attenzione degli spettatori. La puntata ha offerto spunti di discussione e momenti di intrattenimento, mantenendo il tono sobrio e rispettoso.

Uomini e Donne: Mario Lenti illude Gemma Galgani ma fa entrare Isabella

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne, Mario Lenti ha suscitato reazioni contrastanti: ha illuso Gemma Galgani, lasciandola in lacrime, e successivamente ha fatto entrare Isabella, alimentando discussioni tra i presenti. La sua gestione delle emozioni e delle scelte ha generato sospetti e polemiche nello studio, creando un clima di tensione tra i protagonisti.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Gemma Galgani, chi era il vero marito, l'amore con Giorgio Manetti e il rapporto con Maria De Filippi - facebook.com facebook

#Verissimo: Gemma Galgani, Gabriele Muccino e Iva Zanicchi tra gli ospiti Atteso anche Raniero Monaco di Lapio, tra gli interpreti della serie A Testa Alta. Ecco le anticipazioni x.com