Tredici Pietro | Io figlio di Morandi ci sono momenti in cui non mi fa stare bene

A ventisette anni, Tredici Pietro arriva a Sanremo 2026 con un bagaglio artistico già definito e una storia personale spesso ingombrante. Pietro Morandi, questo il suo nome all'anagrafe, è il terzo figlio di Gianni Morandi, ma da tempo rivendica un percorso autonomo, costruito senza scorciatoie, lontano dai riflettori ereditati. Nel suo ultimo lavoro, Non guardare giù, racconta proprio questa ricerca di indipendenza, un'identità musicale che sfugge ai cliché e che gli ha permesso di farsi conoscere come uno degli artisti più originali della scena italiana.

