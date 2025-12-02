È difficile che mi propongano ruoli diversi dal figo La mia fidanzata? Può ritrovarsi sopraffatta dalle attenzioni dai commenti sui social | lo rivela Can Yaman

Grande successo per “Sandokan” che ieri, primo dicembre, ha totalizzato su Rai Uno 5.755.000 spettatori pari al 33.9% di share. Il primo episodio a 6.233.000 e il 32.9%, il secondo episodio a 5.211.000 e il 35.3%. Protagonista assoluto è Can Yaman, reduce da una intervista a “Domenica In” dove la conduttrice lo ha dovuto rassicurare non poco. “Tu hai il terrore che io ti chieda qualcosa sulla tua vita privata. Non me ne frega niente. Sei terrorizzato”, gli ha detto la Venier. Eppure della fidanzata, l’attore parla in una intervista a Il Corriere della Sera: “Anche lei può ritrovarsi sopraffatta dalle attenzioni, dai commenti sui social. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

