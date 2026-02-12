Mezzetti commenta lo Sproloquio | Sandrone è stato abbastanza buono

Il sindaco ha commentato con un sorriso lo sproloquio di Sandrone, dicendo che è stato “abbastanza buono”. Prima di incontrare le maschere in municipio, Mezzetti ha scherzato sulla famiglia Pavironica, mostrando un tono rilassato e diretto.

Il sindaco ha riflettuto simpaticamente sul discorso della famiglia Pavironica, prima di incontrare le maschere in municipio. E si domanda: "Quanti in piazza comprendono davvero il dialetto? Segno di una comunità che si sta trasformando".

