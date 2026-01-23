dyche vuole trasferimenti definisce il periodo di braga non abbastanza buono

L’allenatore del Nottingham Forest, Sean Dyche, ha commentato la recente partita a Braga, definendo il periodo di trasferimenti come insufficiente. Senza polemiche o commenti eccessivi, Dyche si sta concentrando sull’obiettivo di rafforzare la squadra prima della chiusura della finestra di mercato a fine gennaio. La sua analisi si concentra sulla necessità di miglioramenti e sull’impegno a portare nuovi giocatori in rosa.

L'allenatore del Nottingham Forest Sean Dyche ha criticato la reazione della sua squadra dopo aver sbagliato un rigore a Braga e ha detto che sta "lavorando" per portare giocatori prima che la finestra di mercato si chiuda alla fine di gennaio. Il rigore di Morgan Gibbs-White è stato parato pochi secondi prima che Ryan Yates segnasse un autogol al 54? regalando ai portoghesi una vittoria per 1-0 e lasciando il Forest di fronte alla prospettiva degli spareggi della fase a eliminazione diretta.

