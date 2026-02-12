Dai rifiuti alla sicurezza lo Sproloquio non fa sconti | Meno politica e piò turtlein IL TESTO

La Famiglia Pavironica ha sfilato anche quest’anno per le vie di Modena, nonostante il tempo grigio e nebbioso. Dopo la tradizionale passeggiata, hanno festeggiato il carnevale con allegria, senza lasciarsi scoraggiare dalla giornata uggiosa.

Dall'ironia sui nuovi cassonetti alle critiche su traffico e sicurezza, Sandrone non risparmia stoccate all'amministrazione nel consueto clima di festa Pur in una giornata uggiosa e nebbiosa la Famiglia Pavironica, dopo la tradizionale sfilata per le vie del centro, non ha mancato di celebrare il carnevale modenese. E i concittadini hanno risposto con una forte presenza in piazza e lungo le strade del centro, affollate di scolaresche e famiglie. Come ogni anno i Pavironi hanno affrontato tanti temi di attualità della vita cittadina nel loro sproloquio. Eccolo qui di seguito: Sand.: Mudnes!! Zemian!! Prémma ed tachèr al mée sproloqui av voi dèr ‘na gran bèla nutézia:” HABEMUS CASSONETTUM “!! Per adesa in cèinter e zone limitrofe, mo prèst, anch in tótta Modna.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Dalle 14,30, la sfilata dei carri e delle maschere con i gruppi scolastici, musica e animazione. Alle 17.30 lo sproloquio di Mostardino dal balcone del Municipio - facebook.com facebook