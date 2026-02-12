Mezzacapo lascia la Lega e sposa il neo partito di Vannacci | Non c' era più stima Morrone | Resta un grande amico

Daniele Mezzacapo lascia la Lega e si unisce a Futuro Nazionale, il nuovo partito di Roberto Vannacci. L’ex leghista spiega che non c’era più stima nei confronti del suo vecchio partito e ha deciso di cambiare strada. Morrone, invece, sottolinea che tra loro resta un grande amico, nonostante la decisione di Mezzacapo.

Daniele Mezzacapo lascia la Lega e sposa il progetto di Futuro Nazionale, il nuovo partito fondato pochi giorni fa dal generale Roberto Vannacci. Durante la seduta di giovedì del consiglio comunale, l’ormai ex esponente del Carroccio ha comunicato il passaggio al gruppo misto. “Non riuscivo, per una serie di motivi dei quali sono estremamente dispiaciuto, a restare in questa Lega forlivese - attacca Mezzacapo -. Con alcune persone non c’era più quel rapporto di stima, amicizia e affetto. È venuto a mancare quel clima che ci aveva sempre unito come gruppo e differenziato da altri partiti”. Mezzacapo spiega così la scelta di aderire a Futuro Nazionale: “Da tempo considero il generale Vannacci l’uomo del futuro sotto molti punti di vista.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Approfondimenti su Vannacci Futuro Nazionale

Daniele Mezzacapo lascia la Lega e si unisce a Futuro Nazionale, il nuovo partito di Vannacci.

Roma, Roberto Vannacci lascia ufficialmente la Lega.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Purtroppo il mio coinquilino Temujin ci ha lasciati. Non ero pronto ad affrontare questo furto di calore. Sono svariati giorni che cerco le parole giuste. Non le ho trovate, dovrete accontentarvi di queste. D’altronde sto tizio peloso era un membro di questa ciurma - facebook.com facebook