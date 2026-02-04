Roma, Roberto Vannacci lascia ufficialmente la Lega. Dopo mesi di tensioni e incomprensioni, il generale annuncia di essere “la destra non moderata” e si allontana dal partito di Salvini, che si dice “deluso” e definisce Vannacci “un’anomalia”. La rottura tra i due sembra definitiva.

Roma – Il lungo addio è diventato realtà. Dopo mesi di convivenza forzata e segnali di insofferenza reciproca, la parabola di Roberto Vannacci all’interno della Lega si è conclusa. Un divorzio che non è solo l’esito di un faccia a faccia chiarificatore con Matteo Salvini, ma l’atto di nascita di un nuovo scenario per l’intero centrodestra italiano. Se ieri era il giorno dello strappo, oggi è quello dei calcoli: nelle chat dei parlamentari e nei corridoi del potere si pesa già l’impatto di una scissione che sposta l’asse del dissenso identitario fuori dal recinto di via Bellerio. Vannacci-Lega, è divorzio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Vannacci lascia la Lega: “Sono la destra non moderata”. Salvini è “deluso” e il partito lo scarica: “Era un’anomalia”

Roberto Vannacci ha annunciato di aver lasciato la Lega.

Roberto Vannacci lascia ufficialmente la Lega dopo l’incontro di ieri con Matteo Salvini.

Vannacci pronto a fondare il suo partito Salvini intanto lo scarica in pubblico!

