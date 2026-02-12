Daniele Mezzacapo ufficializza la rottura con la Lega e sposa il neo partito di Vannacci | Non c' era più stima e affetto

Daniele Mezzacapo lascia la Lega e si unisce a Futuro Nazionale, il nuovo partito di Vannacci. L’ex esponente del Carroccio spiega di aver perso stima e affetto nel suo vecchio partito e ha deciso di cambiare strada. La notizia fa rumore nel panorama politico, con alcuni che vedono questa scelta come un segnale chiaro di scissione.

Daniele Mezzacapo lascia la Lega e sposa il progetto di Futuro Nazionale, il nuovo partito fondato pochi giorni fa dal generale Roberto Vannacci. Durante la seduta di giovedì del consiglio comunale, l’ormai ex esponente del Carroccio ha comunicato il passaggio al gruppo misto. “Non riuscivo, per una serie di motivi dei quali sono estremamente dispiaciuto, a restare in questa Lega forlivese - attacca Mezzacapo -. Con alcune persone non c’era più quel rapporto di stima, amicizia e affetto. È venuto a mancare quel clima che ci aveva sempre unito come gruppo e differenziato da altri partiti”. Mezzacapo spiega così la scelta di aderire a Futuro Nazionale: “Da tempo considero il generale Vannacci l’uomo del futuro sotto molti punti di vista.🔗 Leggi su Forlitoday.it Approfondimenti su Daniele Mezzacapo Daniele Mezzacapo ufficializza la rottura con la Lega in Consiglio comunale: "Passo al gruppo misto" Daniele Mezzacapo lascia ufficialmente la Lega e si unisce al gruppo misto durante l'ultima seduta del consiglio comunale. Daniele Marchetti lascia la Lega di Imola. “Partito senza più idee” Daniele Marchetti lascia la Lega di Imola. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Grazie x avermi accettato la mia Amicizia Daniele Mezzacapo!! - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.