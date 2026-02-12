La serata al Teatro del Giglio si è conclusa con un grande successo. Il pubblico ha applaudito forte, richiamando sul palco il Maestro Zubin Mehta almeno tre volte. La musica di Mozart e l’energia degli esecutori hanno reso l’evento davvero speciale, lasciando tutti con il sorriso sulle labbra.

Gli applausi di un pubblico entusiasta hanno richiamato sul palco del Teatro del Giglio Giacomo Puccini il Maestro Zubin Mehta almeno tre volte. Musica che è emozione con il tocco di un direttore d’orchestra che, oggi 89enne, alla musica ha dato tutto e continua a farlo. Mehta ha accolto l’ovazione del pubblico del teatro congiungendo le mani un gesto di grande affetto e ringraziamento. Il “suo” Mozart - suo e della spettacolare orchestra del Maggio Fiorentino - è entrato sottopelle incantando per due ore un teatro tutto esaurito. Un incontro che vince le barriere del tempo quello tra Mehta e le sinfonie che Mozart iniziò a scrivere quando aveva appena otto anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Metha, Mozart e il Maggio. Una serata magica

Approfondimenti su Metha Mozart

Dopo la vittoria tra Atalanta e Roma, Raffaele Palladino ha commentato il risultato nel post partita a Sky Sport.

Ferrara Musica propone una serata dedicata al Requiem in re minore di Mozart.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Metha Mozart

Argomenti discussi: Metha, Mozart e il Maggio. Una serata magica; Tutto Mozart con Zubin Metha; Teatro del Maggio, Mehta sul podio con musiche di Mozart.

Teatro del Giglio, il Maestro Zubin Mehta conquista Lucca sulle note di MozartIl Direttore d'orchestra ha guidato l'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino. Sala gremita e minuti di applausi ... noitv.it

Tutto Mozart con Zubin MethaIl maestro dirige l'Orchestra del Maggio musicale fiorentino al Teatro del Giglio. In programma le ultime tre sinfonie composte dal genio di Salisburgo ... rainews.it

Buste take away personalizzate per il Bar Mozart Grazie per averci scelto! Per info e preventivi: in privato o al 380 133 3022 #shopperpersonalizzate #takeaway #personalizzazione #graficamodernasince1980 - facebook.com facebook