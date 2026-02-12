Metformina antitumorale nel glioblastoma una ricercatrice foggiana nel team che ha scoperto come funziona

Una ricercatrice di Foggia ha fatto un passo avanti importante contro il glioblastoma. È nel team che ha scoperto come la metformina, un farmaco usato per il diabete, può avere un ruolo anche in terapia. Lo studio, appena pubblicato su una rivista internazionale, spiega come funziona questa possibile nuova applicazione del farmaco.

Da anni si occupa della ricerca contro il cancro ed è anche tra le inventrici del brevetto di un anticorpo monoclonale nato nel laboratorio della Statale di Milano Classe 1991, dopo il diploma al Liceo Classico Lanza di Foggia, Francesca Cianci ha studiato a Urbino. Ha conseguito la Laurea triennale in Scienze Biologiche all’Università degli Studi ‘Carlo Bo’, poi la Magistrale in Biologia molecolare della cellula alla Statale di Milano con una tesi dedicata al possibile ruolo della proteina CLIC1 come bersaglio farmacologico nelle cellule staminali di tumori solidi e, quattro anni fa, il dottorato di ricerca in Biologia molecolare e cellulare.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Approfondimenti su Glioblastoma ricerca L'Homo Sapiens è africano: una ricercatrice ascolana nel team dello studio che conferma le nostre origini Nuovi studi sui fossili rinvenuti in Marocco, condotti da un team di ricercatori, confermano che l’origine dell’Homo Sapiens è in Africa. “E’ una malattia multiforme, è così che riesce ad eludere le cure perché”: cos’è il glioblastoma, il tumore che ha ucciso Sophie Kinsella Il glioblastoma è un tumore cerebrale altamente aggressivo e complesso, noto per la sua capacità di eludere le terapie. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Glioblastoma ricerca Argomenti discussi: Glioblastoma: nuove prospettive terapeutiche grazie alla metformina; Glioblastoma: studio su metformina e blocco tumorale tramite test. Metformina contro glioblastoma: scoperto il meccanismo che blocca il tumore più aggressivo del cervelloI ricercatori dell’Università Statale di Milano individuano il meccanismo di azione antitumorale della metformina, farmaco comunemente usato per il trattamento del diabete di tipo 2, sul glioblastoma, ... insalutenews.it Tumore al cervello, una speranza da un farmaco contro il diabete: tra i ricercatori una foggianaUna scoperta che apre nuove prospettive terapeutiche contro il glioblastoma, il tumore cerebrale più aggressivo e con la prognosi peggiore. immediato.net

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.