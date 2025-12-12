E’ una malattia multiforme è così che riesce ad eludere le cure perché | cos’è il glioblastoma il tumore che ha ucciso Sophie Kinsella

Il glioblastoma è un tumore cerebrale altamente aggressivo e complesso, noto per la sua capacità di eludere le terapie. Questa malattia multiforme rappresenta una sfida significativa per la medicina, rendendo difficile il trattamento e la prognosi. La scomparsa di Sophie Kinsella, autrice amata e stimata, ha portato l’attenzione su questa temibile patologia.

La scomparsa di Sophie Kinsella, autrice amatissima di I love shopping e voce ironica e brillante della narrativa contemporanea, ha scosso lettori e colleghi. Aveva 55 anni e da oltre due anni conviveva con un glioblastoma, uno dei tumori cerebrali più aggressivi. Nonostante l'intervento chirurgico seguito da radioterapia e chemioterapia, la malattia ha continuato a progredire, come spesso accade per questa forma tumorale che tende a infiltrarsi nel tessuto sano e a recidivare rapidamente. Ma cosa rende il glioblastoma un tumore così aggressivo e difficile da curare? Una malattia con tante forme di espressione. Il glioblastoma (noto anche come Glioblastoma Multiforme, GBM) rappresenta la forma più comune e, purtroppo, più letale di tumore cerebrale maligno negli adulti. Si tratta di una malattia devastante classificata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OM