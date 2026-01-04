Previsioni meteo Roma e Lazio per lunedì 5 gennaio 2026 segnalano un aumento della nuvolosità con clima freddo. Possibili deboli piogge interesseranno la zona di Roma, che si presenterà con un cielo prevalentemente coperto nel pomeriggio. La giornata si caratterizza per condizioni atmosferiche generalmente instabili, con temperature in calo e un cielo che tenderà a mantenersi nuvoloso durante tutto il giorno.

Roma: nuvolosità in aumento e clima freddo, possibili deboli piogge. La giornata di lunedì 5 gennaio 2026 a Roma sarà caratterizzata da un progressivo aumento della nuvolosità, con un cielo che si presenterà molto nuvoloso soprattutto nel corso del pomeriggio. Non si escludono deboli precipitazioni locali, più probabili tra la sera e la notte.?? Temperature. Minime: comprese tra 4 e 6°C nelle prime ore del mattino. Massime: tra 10 e 12°C durante le ore centrali. Il clima resterà tipicamente invernale, con una sensazione termica più rigida in presenza di vento e nuvole persistenti.? Venti. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Previsioni meteo Roma e Lazio – Lunedì 5 gennaio 2026: nubi in aumento e possibili piogge

