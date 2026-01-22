Meteo Mario Giuliacci | una slavina di maltempo sull' Italia dove e quando

Secondo Mario Giuliacci, l’Italia si prepara a una nuova ondata di maltempo, con una slavina di piogge, venti e mareggiate. Dopo i danni causati dal ciclone Harry nel Sud e nelle Isole, si prevede una breve pausa prima di ulteriori condizioni atmosferiche avverse. Questa situazione richiede attenzione e precauzione, anche se si prospetta una temporanea tregua rispetto alle intense perturbazioni degli ultimi giorni.

Dopo i gravi danni causati dal ciclone mediterraneo Harry al Sud Italia e alle Isole (Sicilia, Sardegna, Calabria), con piogge torrenziali (fino a oltre 200 mm in alcune zone), venti tempestosi oltre i 100-120 kmh e mareggiate devastanti con onde record superiori ai 10 metri, che hanno provocato allagamenti, crolli, evacuazioni e interruzioni di infrastrutture, ora si profila una breve tregua. Giovedì 22 gennaio, come riporta meteogiuliacci.it, sarà una giornata di transizione: poche piogge residue, vento in netto calo e spazi soleggiati sempre più ampi. Il maltempo si attenua sensibilmente, permettendo un po’ di respiro soprattutto al Sud e nelle Isole, ancora provate dai fenomeni estremi dei giorni precedenti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

