Meteo le previsioni in Campania per giovedì 12 febbraio 2026

Oggi in Campania il cielo si presenta molto nuvoloso o coperto. A Avellino ci sono deboli piogge che dureranno tutta la giornata, con circa 15 millimetri di pioggia. La pioggia dovrebbe intensificarsi al mattino, ma in serata le nuvole si diraderanno e torneranno le schiarite. Le temperature sono stabili e il vento si fa sentire leggero. La giornata sarà caratterizzata da condizioni meteo piuttosto instabili, con piogge che si fanno sentire soprattutto nelle prime ore.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, giovedì 12 febbraio 2026. Avellino – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 15mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2294m. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio forti e proverranno da Ovest-Sudovest. Allerte meteo previste: pioggia. Benevento – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Oggi in Campania il cielo si mantiene coperto, con nuvole dense che portano deboli piogge su tutta la regione.

Ecco le previsioni meteo in Campania per giovedì 1 gennaio 2026.

