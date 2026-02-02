Maltempo in arrivo a Parma e provincia | allerta per piogge intense e venti forti

Martedì 3 febbraio, a Parma e in tutta la provincia, si aspettano piogge intense e venti forti. La Protezione Civile ha emesso un’allerta, soprattutto per il crinale dell’Appennino centro-occidentale, dove le piogge potrebbero essere a carattere di rovescio. La situazione richiede attenzione, perché le condizioni meteo potrebbero creare disagi e allagamenti.

Martedì 3 febbraio previste precipitazioni abbondanti sull’Appennino e possibili fenomeni franosi. Venti di burrasca e locali episodi di pioggia gelata sui rilievi occidentali La Protezione Civile segnala per martedì 3 febbraio piogge intense, localmente a carattere di rovescio, soprattutto sul crinale dell’Appennino centro-occidentale. Le precipitazioni potrebbero provocare rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici con possibili superamenti della soglia 1 nei corsi d’acqua del settore emiliano centro-occidentale e sul bolognese, lungo l’asta principale del Reno. Non si escludono inoltre rapidi e localizzati superamenti della soglia 2 nei tratti montani dei corsi d’acqua dell’Emilia centrale.🔗 Leggi su Parmatoday.it Approfondimenti su Maltempo Parma Maltempo, temporali e piogge intense in arrivo a Reggio Calabria e provincia: è allerta gialla A partire da oggi, Reggio Calabria e la sua provincia sono interessate da condizioni meteorologiche avverse, con temporali e piogge intense previste fino a mezzanotte. “Forti perturbazioni”. Allerta maltempo in Italia: piogge intense e allagamenti, le regioni a rischio La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Maltempo Parma Argomenti discussi: Correnti atlantiche scatenate, piogge abbondanti con temperture miti. Nuova neve in quota; Meteo, ancora pioggia e neve. Evacuate 500 persone nel Nisseno; Maltempo in arrivo in Puglia: allerta gialla da oggi 1° febbraio per vento e temporali; Piogge e tanta neve in arrivo fino a bassa quota: l’inverno 'di una volta' torna sull’Italia. Meteo – Maltempo anche intenso in arrivo in Italia nelle prossime ore, con neve in montagna: i dettagliMeteo - Maltempo anche intenso ancora in arrivo nelle prossime ore, con nevicate attese in montagna: ecco dove ... centrometeoitaliano.it Meteo 2-3 febbraio, nuova fase di maltempo in arrivo: pioggia e neveTorna il maltempo sull'Italia: dalla sera peggiora a partire dal Nordovest con neve anche a quote basse sul Piemonte. Le previsioni meteo del 2-3 febbraio ... meteo.it MALTEMPO IN ARRIVO Si prospetta una settimana movimentata dal punto di vista atmosferico per la Liguria, che assisterà al passaggio di diverse perturbazioni (se ne contano addirittura 5 nei modelli), ma andiamo con ordine. La giornata odier facebook Maltempo in arrivo in Puglia: allerta gialla da domenica 1 febbraio per vento e temporali - News x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.