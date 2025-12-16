Mercato Juve | il Crystal Palace mette gli occhi su quel bianconero Fissata la cifra per la cessione

Il Crystal Palace si interessa a un giocatore della Juventus, valutato come possibile colpo di mercato. La società londinese ha individuato nell’esterno bianconero un profilo interessante, anche se la sua esperienza in maglia juventina non ha pienamente soddisfatto. È stata già stabilita una cifra per la cessione, aprendo così una nuova possibilità di trasferimento.

dell’esterno che non ha convinto. Per il laterale destro  Joao Mario, il passaggio da «freccia lusitana» a  desaparecido  in campo è stato  terribilmente breve. Arrivato con credenziali e aspettative importanti, il portoghese aveva giocato solo a  sprazzi  sotto la gestione tecnica precedente, collezionando  7 presenze in campionato  e  2 in Champions League. Con l’avvento di  Luciano Spalletti, il giocatore è letteralmente  sparito dal campo. Il tecnico di Certaldo lo ha impiegato per  appena 11 minuti  in  Serie A, tutti disputati il  primo novembre  contro la Cremonese, nella gara d’esordio di Spalletti. Juventusnews24.com

