Il Crystal Palace si interessa a un giocatore della Juventus, valutato come possibile colpo di mercato. La società londinese ha individuato nell’esterno bianconero un profilo interessante, anche se la sua esperienza in maglia juventina non ha pienamente soddisfatto. È stata già stabilita una cifra per la cessione, aprendo così una nuova possibilità di trasferimento.

© Juventusnews24.com - Mercato Juve: il Crystal Palace mette gli occhi su quel bianconero. Fissata la cifra per la cessione

dell’esterno che non ha convinto. Per il laterale destro Joao Mario, il passaggio da «freccia lusitana» a desaparecido in campo è stato terribilmente breve. Arrivato con credenziali e aspettative importanti, il portoghese aveva giocato solo a sprazzi sotto la gestione tecnica precedente, collezionando 7 presenze in campionato e 2 in Champions League. Con l’avvento di Luciano Spalletti, il giocatore è letteralmente sparito dal campo. Il tecnico di Certaldo lo ha impiegato per appena 11 minuti in Serie A, tutti disputati il primo novembre contro la Cremonese, nella gara d’esordio di Spalletti. Juventusnews24.com

HIGHLIGHTS Premier League International Cup | Crystal Palace 3-1 Juventus

