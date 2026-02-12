La trattativa per portare Bremer all’Inter si fa sempre più intricata. Secondo alcune fonti, l’allenatore Simone Inzaghi avrebbe spinto forte per averlo in rosa. Tuttavia, alla fine, il difensore brasiliano ha scelto un’altra strada, lasciando i tifosi nerazzurri con l’amaro in bocca. Nel frattempo, emergono dettagli su un confronto tra Zhang e i dirigenti, che avrebbe influenzato le decisioni sul mercato.

© Internews24.com - Mercato Inter, incredibile retroscena Bremer: Inzaghi lo voleva in nerazzurro! Quel confronto con Zhang che… La ricostruzione

Nelle ultime ore, sul mercato dell’Inter, Simone Inzaghi ha tentato nuovamente di rinnovare il reparto difensivo, proponendo acquisti per Acerbi e De Vrij.

L’Inter si muove per tornare a parlare con Onana.

