Meravigliosa Brignone oro a 315 giorni dal grave infortunio La mamma | E' troppo brava

Federica Brignone torna a vincere, a quasi un anno dal grave infortunio. Dopo mesi di riabilitazione alla clinica JMedical di Torino, la sciatrice conquista il Super-G di Milano-Cortina, dimostrando forza e determinazione. La mamma non nasconde l’emozione: “E’ troppo brava”.

Immensa Federica Brignone. La vittoria nel Super-G di Milano-Cortina arriva dopo quasi otto mesi di riabilitazione e fisioterapia alla clinica torinese JMedical, a 315 giorni dall'infortunio choc. L'incidente alla fine della scorsa stagione: agli Assoluti di sci, aveva riportato la frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, oltre alla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Uno stop che sembrava compromettere la carriera. L'azzurra non si è arresa, era arrivata alle Olimpiadi con una manciata di allenamenti e due sole gare di Coppa all'attivo, il gigante di Plan de Corones concluso al sesto posto e il Super-G di Crans Montana.

Federica Brignone torna sul podio e conquista l’oro in super G a Cortina, a 315 giorni dall’infortunio.

Federica Brignone ha scritto una pagina incredibile dello sport italiano.

