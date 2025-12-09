Borsellino | Procuratore De Luca ' Giammanco e Pignatone hanno sovraesposto Falcone e Borsellino'

Palermo, 9 dic. (Adnkronos) - "A noi pare che questa situazione, che noi riteniamo di assoluta inopportunità, in cui hanno esercitato le loro funzioni, rispettivamente il procuratore Pietro Giammanco e il dottor Giuseppe Pignatone, abbia contribuito, e grandemente, a sovraesporre sia Giovanni Falcone che Paolo Borsellino". Lo ha detto il Procuratore capo di Caltanissetta Salvatore De Luca proseguendo la sua audizione davanti alla Commissione nazionale antimafia. "Le riteniamo anche delle precondizioni - dice - e cioè qualunque sia poi la causale o la concausa a cui si voglia attribuire la maggiore credibilità, riteniamo che queste due precondizioni siano sussistenti, siano appunto delle precondizioni". 🔗 Leggi su Iltempo.it

