Meno gas e più migranti | la ricetta della Spagna che cresce quattro volte più dell' Italia

La Spagna supera l’Italia nella crescita economica, ma a far parlare è il numero di migranti che entra nel paese iberico. Mentre l’Italia fatica a riprendersi, la Spagna registra un aumento quattro volte superiore. La differenza si vede anche nelle politiche adottate, con Madrid che punta meno sui gas e più sull’accoglienza. Un trend che sta cambiando i rapporti tra i due paesi nel cuore del Mediterraneo.

Sono due delle principali nazioni europee che si affacciano sul “Mare Nostrum” e incarnano quella che viene definita Europa mediterranea. Eppure Spagna e Italia crescono, da anni, a ritmi diversi e attraversano fasi molto differenti della loro storia economica. Sarebbe facile ricondurre queste differenze alle contrapposizioni politiche attuali: da una parte la destra sovranista di Giorgia Meloni, dall’altra la leadership socialista di Pedro Sánchez. In realtà il divario tra il Paese iberico e il nostro affonda le radici in tendenze di lungo periodo che spesso prescindono dagli orientamenti dei governi in carica, pur con alcune eccezioni.🔗 Leggi su Today.it

