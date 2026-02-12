Meno burocrazia per gli host palermitani | Confare e Comune per snellire le procedure

Gli operatori del settore ricettivo a Palermo chiedono meno burocrazia. Confare e il Comune lavorano insieme per rendere più semplici le pratiche legate alle locazioni turistiche e alle attività extralberghiere. Gli host vogliono procedure più chiare e veloci, soprattutto per quanto riguarda le comunicazioni di inizio attività. La richiesta nasce dalla necessità di snellire le pratiche e di uniformare le regole, così da favorire lo sviluppo del settore senza troppi ostacoli burocratici.

Un'esigenza che nasce da alcuni intoppi operativi con gli uffici comunali causati da interpretazioni non uniformi della norma di legge Gli operatori del settore ricettivo extralberghiero e delle locazioni turistiche non imprenditoriali chiedono maggiore uniformità e semplificazione di tutte le procedure contenute nell'allegato B della legge regionale sul turismo che riguardano in particolare le comunicazioni di inizio attività. Un'esigenza che nasce da alcuni intoppi operativi con gli uffici comunali causati da interpretazioni non uniformi della norma di legge. "Meno incertezze e più orientamento - hanato Anello e Costa - significa che ogni host saprà cosa fare e quando farlo, senza tecnicismi, elevando la qualità del comparto turistico di Palermo".

