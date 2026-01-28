Amazon nuova ondata di licenziamenti per snellire la burocrazia | tagliati altri 16.000 posti

Amazon prepara una nuova ondata di licenziamenti: altri 16.000 posti di lavoro eliminati. Dopo i tagli dello scorso ottobre, il colosso dell’e-commerce si prepara a snellire la burocrazia e a ristrutturare l’organizzazione. La decisione mette in allarme i dipendenti e solleva interrogativi sulle strategie future dell’azienda.

Il colosso dell’e-commerce fondato da Jeff Bezos è pronto ad un nuovo maxi-licenziamento dopo i tagli dello scorso ottobre. Amazon punta a snellire la burocrazia e ad integrare l’intelligenza artificiale Amazon colpisce ancora sul fronte dell’occupazione. A soli tre mesi dall’ultimo maxi-taglio, il gigante dell’e-commerce ha annunciato una nuova ondata di licenziamenti che coinvolgerà circa 16.000 posti di lavoro a livello globale, quasi 30.000 posizioni eliminate nel giro di pochi mesi. Una decisione che conferma l’accelerazione della ristrutturazione voluta dal gruppo per ridurre i costi, snellire la burocrazia interna e spingere con forza sull’uso dell’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

