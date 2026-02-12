Meloni | C' è un motore tedesco-italiano

La presidente Meloni conferma che il motore dell’auto di cui si parla è tedesco-italiano. Durante una conferenza stampa, ha spiegato che non c’è niente di sbagliato in questo, anche se la Francia era presente al tavolo sulla competitività. Meloni ha voluto sottolineare che l’industria europea funziona così, con collaborazioni tra diversi paesi.

12.00 "C'è sicuramente un motore tedesco italiano e nulla contro altri. La Francia era al tavolo sulla competitività.Ruolo positivo di Merz.Stiamo facendo un buon lavoro. Ue pensi in grande,c'è urgenza" Così il premier Meloni al pre-summit Ue prima del vertice sulla competitività. "Importanti contributi da Draghi e Letta",ha detto."Favorevole agli Eurobond, ma è un dibattito divisivo in Europa". Sull'energia "prossima settimana in CdM misura articolata sui prezzi". Una nota di Chigi:3 priorità,mercato unico,costi energia ridotti e politica commerciale.

