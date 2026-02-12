Meloni | C' è un motore tedesco-italiano

La presidente Meloni conferma che il motore dell’auto di cui si parla è tedesco-italiano. Durante una conferenza stampa, ha spiegato che non c’è niente di sbagliato in questo, anche se la Francia era presente al tavolo sulla competitività. Meloni ha voluto sottolineare che l’industria europea funziona così, con collaborazioni tra diversi paesi.

12.00 "C'è sicuramente un motore tedesco italiano e nulla contro altri. La Francia era al tavolo sulla competitività.Ruolo positivo di Merz.Stiamo facendo un buon lavoro. Ue pensi in grande,c'è urgenza" Così il premier Meloni al pre-summit Ue prima del vertice sulla competitività. "Importanti contributi da Draghi e Letta",ha detto."Favorevole agli Eurobond, ma è un dibattito divisivo in Europa". Sull'energia "prossima settimana in CdM misura articolata sui prezzi". Una nota di Chigi:3 priorità,mercato unico,costi energia ridotti e politica commerciale.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Approfondimenti su Meloni Italia Meloni: "Motore tedesco-italiano sui temi. Non siamo contro nessuno" La Premier Meloni ha confermato che Italia e Germania lavorano insieme su vari temi, rafforzando la collaborazione bilaterale. Meloni: "In Europa il motore italo-tedesco c'è, ma non è contro la Francia" La premier Giorgia Meloni conferma che in Europa ci sono forti legami tra Italia e Germania, ma precisa che questa collaborazione non mira a sfidare la Francia. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Meloni chiude Atreju e attacca Schlein Ultime notizie su Meloni Italia Argomenti discussi: Meloni e il futuro dell'Europa: Non c'è più tempo. Roma sembra aprire anche al superamento dell'unanimità; Meloni ora pretende un approccio più duro da parte di tutti; Giorgia Meloni & gli Angeli; C’è un complotto contro Meloni: fare di tutto per farla sembrare più moderata di quello che è. Meloni: In Europa il motore italo-tedesco c'è, ma non è contro la FranciaNel punto stampa prima dell'inizio del vertice informale dei capi di stato e di governo europei ad Alden Biesen la premier italiana traccia le su priorità: Settimana prossima caro energia in Cdm, ma ... ilfoglio.it Meloni: C'è un motore italo-tedesco, io favorevole agli eurobond ma tema divisivo. Energia in cdmIl punto stampa della premier prima del vertice Ue sulla competitività ... msn.com Nessuna sostituzione del rapporto tra Roma e Berlino al motore francotedesco, almeno a parole. Ma Meloni e Merz sono d’accordo su tanti temi e condividono la stessa posizione scettica sul Board of peace. Al prossimo consiglio europeo portano insieme il n - facebook.com facebook Su @ilgiornale il successo del #PadiglioneItalia a #Expo2025Osaka protagonista a Tokyo. Nell'incontro con il Presidente Meloni, la Premier Takaichi ha lodato il contributo unico dell'Italia, già premiata dal BIE. La #diplomaziaculturale si conferma moto x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.