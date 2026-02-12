La Premier Meloni ha confermato che Italia e Germania lavorano insieme su vari temi, rafforzando la collaborazione bilaterale. Ha precisato che questa cooperazione non mira a mettere in discussione altri paesi, ma nasce dalla volontà di condividere obiettivi comuni e trovare soluzioni insieme. La leader ha sottolineato che il motore tedesco-italiano si concentra sul dialogo e sulla collaborazione, senza voler escludere o ostacolare nessuno.

"C'è sicuramente un motore tedesco-italiano sui temi, rafforziamo la cooperazione bilaterale con Germania, ma non è qualcosa che si fa contro qualcuno altro. La Francia era al tavolo sulla competitività. Il ruolo di Merz è molto positivo e sono grata perché stiamo facendo un buon lavoro". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel punto stampa prima del vertice Ue sulla competitività. Oltre a Italia, Germania e Belgio - organizzatori dell'incontro - al pre-summit convocato prima del vertice Ue sulla competitività di Alden Biesen hanno partecipato Slovacchia, Ungheria, Polonia, Danimarca, Bulgaria, Lussemburgo, Finlandia, Croazia, Belgio, Cipro, Francia, Austria, Repubblica Ceca, Olanda, Romania, Grecia, Svezia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Meloni: "Motore tedesco-italiano sui temi. Non siamo contro nessuno"

