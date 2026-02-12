Meloni | blocco navaleimpegno mantenuto

Il premier Meloni ha annunciato che il Consiglio dei ministri ha approvato il ddl immigrazione. Meloni ha detto di aver mantenuto un altro impegno preso con i cittadini nel programma di governo di centrodestra. Ora il governo lavora per mettere in atto le nuove norme.

0.42 Il premier Meloni ha annunciato l'approvazione del ddl immigrazione da parte del CdM,sottolineando di aver "mantenuto un altro impegno che avevamo preso con i cittadini nel nostro programma di governo del centrodestra". Il provvedimento consente,"in caso di gravi minacce all'ordine pubblico" come "il rischio terrorismo o una pressione migratoria eccezionale", di impedire l'ingresso nelle acque territoriali. "Opzione che è compatibile con le nuove regole europee che l'Italia ha contribuito a definire",ha aggiunto Meloni.

