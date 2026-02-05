Blocco navale il governo Meloni è pronto a varare Le parole di Piantedosi

Il governo Meloni si prepara a mettere in atto il blocco navale. Durante una conferenza stampa sul nuovo decreto Sicurezza, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha ribadito l’intenzione di applicare questa misura. La discussione torna a infiammarsi, con molti che chiedono chiarimenti sui prossimi passi.

Si riaccende il dibattito sul cosiddetto blocco navale, espressione tornata al centro del confronto politico dopo le dichiarazioni del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi durante la conferenza stampa sul nuovo decreto Sicurezza. Il titolare del Viminale ha precisato che la misura non è stata inserita nel pacchetto approvato dal Consiglio dei ministri, ma che la sua valutazione è stata rinviata alla prossima settimana, all’interno di un più ampio intervento normativo sull’ immigrazione. L’obiettivo, ha spiegato, è accompagnare l’entrata in vigore delle nuove regole europee previste entro giugno. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

