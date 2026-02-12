Meloni trasforma Salvini in un pro Kyiv Vannaci fa l' imbucato e promette battaglia sulle concessioni balneari

In Aula il Parlamento si divide sulla fiducia al decreto Ucraina. Vannacci si presenta e vota sì, ma poi si defila. Salvini invece resta in bilico, lasciando il suo atteggiamento ambiguo. Meloni fa avanzare la sua linea, spingendo Salvini verso posizioni più pro-Kyiv, mentre sul fronte delle concessioni balneari, Vannacci promette battaglia, creando ulteriori tensioni. La situazione resta fluida e ancora tutta da definire.

Il governo si compatta e passa il Dl Ucraina, ma Vannacci continua a bussare alla porta. Fa votare la fiducia ma non il decreto e strappa ancora leghisti. La paura di Lega e M5s: "Pesca fra i nostri elettori". Rixi: "Vannacci somiglia a Pétain" Roma. O remigra Vannacci o remigra Salvini. Vannacci fa votare la fiducia al dl Ucraina ma non vota il dl Ucraina. Si parte con de Gaulle e si arriva a Scilipoti. E’ l’imbucato, cambia idea come le calze ma ha un obiettivo: vuole sostituire la Lega, negoziare con Meloni. Edoardo Rixi dice al Foglio: “Vannacci si è presentato come de Gaulle ma somiglia a Pétain”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

