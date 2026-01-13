Concessioni balneari il Pd fa solo allarmismo

Il dibattito sulle concessioni balneari continua a suscitare opinioni diverse. Il senatore Alberto Balboni di Fratelli d’Italia risponde alle dichiarazioni del candidato sindaco del PD di Comacchio, evidenziando come le posizioni del partito democratico siano principalmente orientate all’allarmismo. In un contesto di complessità normativa, è importante mantenere un approccio equilibrato e informato, evitando semplificazioni che possano creare confusione tra gli operatori del settore.

Il senatore Alberto Balboni replica al partito democratico sulle concessioni balneari. Così l'esponente di Fratelli d'Italia: "Il candidato sindaco del PD di Comacchio chiama in causa il nostro partito sul tema delle concessioni balneari. Quasi come non sapesse che il governo ha in corso un duro confronto con l' Unione Europea sull'entità degli indennizzi da riconoscere ai concessionari uscenti. L'UE vuole che siano limitati ai soli investimenti non ancora ammortizzati, il governo sostiene le giuste posizioni delle associazioni di categoria che invece chiedono si tenga conto di tutte le opere realizzate nel corso dell'intera durata della concessione.

Borghetto Santo Spirito pubblica i bandi per le concessioni balneari I nuovi titoli avranno una durata di 5 anni. Punti bonus per chi investe in accessibilità e digitalizzazione: x.com

Concessioni Balneari: Necessaria un’azione coordinata e omogenea tra i Comuni della Costa. Attendere il quadro nazionale per evitare disparità. - facebook.com facebook

