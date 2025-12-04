Il Generale Crosetto Meloni gli fa scudo e testa Salvini su Kyiv

C’è solo un generale e non è Vannacci. Adesso Crosetto è il “generale occidente”, “il quirinabile Crosetto”, e anche Peppe Provenzano, quando lo sente parlare, in Aula, sorride, pe. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il Generale Crosetto, Meloni gli fa scudo e testa Salvini su Kyiv

Una sesta Forza Armata sanitaria? Con un generale medico come Capo di Stato Maggiore? L'allarme contro la bozza Crosetto: nuovo corpo autonomo, una pioggia di generali e un vertice che ricalca quello delle Forze Armate. Ciavarelli chiede un co - facebook.com Vai su Facebook

#Civitavecchia #6novembre alla presenza del Ministro della Difesa, On. Guido Crosetto, del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Luciano Portolano e dei Sottosegretari di Stato alla Difesa, Senatrice Isabella Rauti e On. Matteo Perego di Cremnago, Vai su X

Il Generale Crosetto, Meloni gli fa scudo e testa Salvini su Kyiv - La presidente del Consiglio: “Il decreto Ucraina si farà entro l’anno”. Si legge su ilfoglio.it

Il no dell'ateneo di Bologna al corso per militari. Meloni: "Atto gravemente sbagliato" - Stati Generali della Ripartenza, il Capo stato maggiore attacca l'Università. Da msn.com

"Sui servizi Crosetto ha ragione", dice Camporini - L'ex capo di stato maggiore della Difesa e dell'Aeronautica: “La tranquillità a cui sembravamo avviati quando si è deciso di ridurre il numero del personale ormai si è definitivamente rotta”. Scrive ilfoglio.it

Crosetto chiede spazio sui Servizi. Mantovano fa muro, Meloni fa la gnorri - Da qualche mese, sottotraccia e senza clamore, è in atto uno scontro ai vertici del governo su Servizi segreti e cyber security. Segnala huffingtonpost.it

In FdI la corsa per il Quirinale è già iniziata e rischia di dividere il partito - Per il cerchio magico di Meloni il candidato ideale è Mantovano, ma Crosetto pare aver già cominciato la sua campagna per il Colle. Lo riporta msn.com

Meloni: “Con Crosetto e Tajani denunciata per concorso in genocidio” - E ancora: "Sono rimasta scioccata che nella manifestazione uno degli striscioni di testa inneggiava al terrore. Secondo repubblica.it