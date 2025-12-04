Meloni | caro energia al centro dell’agenda del governo pronte risposte concrete per imprese e artigiani

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il tema del costo dell’energia torna al centro dell’azione di governo. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo con un videomessaggio all’Assemblea della Cna, ha ribadito che si tratta di una priorità assoluta per l’esecutivo, sulla quale sono già in campo interventi concreti. Energia e sostegno alle imprese: l’impegno del governo. Secondo la premier, l’impatto dei costi energetici rappresenta una criticità cruciale per famiglie e imprese, in particolare per l’artigianato e il sistema delle piccole e medie aziende. Proprio per questo, il governo sta lavorando a soluzioni strutturali per ridurne il peso e garantire maggiore stabilità. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Meloni: caro energia al centro dell’agenda del governo, pronte risposte concrete per imprese e artigiani

