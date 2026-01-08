Travaglio contro Meloni sulla crisi in Venezuela | Siamo i peggiori

Marco Travaglio ha criticato duramente le posizioni della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sulla crisi in Venezuela, definendoci tra i peggiori. La sua presa di posizione riaccende il dibattito sulla politica estera italiana e sul ruolo del nostro paese nei rapporti internazionali, in particolare con gli Stati Uniti. La discussione evidenzia le differenze di visione e le sfide legate alla gestione delle questioni estere da parte dell’attuale governo.

Un nuovo duro attacco di Marco Travaglio alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni riaccende il dibattito sulla politica estera italiana e sul rapporto con gli Stati Uniti. Nel suo ultimo editoriale, il direttore de Il Fatto Quotidiano critica senza mezzi termini la posizione assunta dal governo italiano in relazione alle recenti operazioni statunitensi in Venezuela e alle scelte dell’amministrazione guidata da Donald Trump. “Siamo i peggiori”: l’editoriale che accende la polemica. Nel commento intitolato “Siamo i peggiori”, Travaglio accusa la premier di aver applaudito l’intervento americano in Venezuela, definito come “difensivo e legittimo”, collocando così l’Italia in una posizione di forte allineamento a Washington. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Travaglio contro Meloni sulla crisi in Venezuela: “Siamo i peggiori” Leggi anche: Meloni sulla crisi in Venezuela: “No all’intervento militare, priorità alla sicurezza degli italiani” Leggi anche: Alice Campello sulla crisi con Alvaro Morata: “Eravamo sotto l’effetto di farmaci, non siamo riusciti a gestirla” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Le mosse di Meloni tra molto realismo e puro vassallaggio. “Siamo i peggiori”: Travaglio non perdona Giorgia Meloni - L'analisi sull'Italia e la posizione della Meloni con paragone fatto da Marco Travaglio che riguarda proprio la Presidente del Consiglio. newsmondo.it

Marco Travaglio paragona Giorgia Meloni a Netanyahu, "è persino peggio di Donald Trump" - Marco Travaglio attacca Giorgia Meloni, richiama Netanyahu e Trump, accusa il governo italiano di legittimare interventi militari e cambi di regime ... virgilio.it

GOVERNO E CRISI VENEZUELA/ Meloni molla Tajani e manovra tra Trump, Machado e von der Leyen - Palazzo Chigi sulla crisi in Venezuela ha adottato una linea prudente ma più spostata verso gli Usa. ilsussidiario.net

Marco Travaglio. . Meloni è establishment, ma si finge sola contro tutti. Il mio intervento ad @la7_ottoemezzo - facebook.com facebook

#ottoemezzo L'attacco di Marco Travaglio a Giorgia Meloni per le parole contro i giudici che hanno rilasciato l'Imam di Torino x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.