Commissione consiliare sulla mobilità Cesena Siamo Noi | Sui grandi temi siamo sempre stati tra i più propositivi
“Durante la seduta della seconda commissione consiliare dedicata agli ‘Indirizzi e azioni per la mobilità a Cesena’, si è verificato un episodio che riteniamo grave e contrario allo spirito di confronto democratico che dovrebbe caratterizzare i lavori consiliari. Nel pieno della discussione, il. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Altre letture consigliate
MESSINA | Qualche anticipazione è arrivata stamattina in commissione consiliare dove è intervenuto l’assessore ai grandi eventi Massimo Finocchiaro. IL SERVIZIO - facebook.com Vai su Facebook
"Novello, un’altra inutile commissione" - "È stata convocata per i prossimi giorni la Commissione Consiliare sul complesso residenziale del Quartiere Novello. Segnala ilrestodelcarlino.it
Lattuca in commissione: "Ho capito che Piraccini tentava di mettere in difficoltà Macfrut" - Della commissione consiliare tenutasi ieri pomeriggio sulla situazione di Cesena Fiera dopo le dimissioni dell’ex presidente Renzo Piraccini, i passaggi chiave sono state quattro: l’intervento del ... Da msn.com
"Commissione consiliare sui cantieri" - Il gruppo consiliare di Cesena 2024, la lista civica alleata del centrosinistra, giudica con soddisfazione "l’impegno messo in campo dall’Amministrazione... Secondo ilrestodelcarlino.it