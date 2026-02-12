Meloni | Eurobond? Personalmente sono favorevole ma questo tema è tra i più divisivi in Ue – Il video

La premier Meloni si dice favorevole agli eurobond, anche se riconosce che il tema divide molto i paesi dell’Unione Europea. Durante un incontro informale a Liegi, ha spiegato che per lei si tratta di una questione importante, anche se complessa, e che nelle discussioni europee è uno dei temi più caldi e divisivi. Meloni non nasconde le sue opinioni, ma sa che bisogna affrontare con attenzione un argomento così delicato.

(Agenzia Vista) Liegi, 12 febbraio 2026 "Personalmente sono favorevole, ma voi sapete che questo dibattito è uno dei più divisivi in Europa" così la premier Meloni nel corso dell'incontro informale tra i leader europei al castello di Alden Biasen in Belgio. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

