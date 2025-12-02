"E' finita, ho vinto io e ha vinto tutta l'Italia". Stefano Conti è un uomo libero. Dopo oltre 400 giorni di detenzione nel carcere di La Joya, a Panama, il trader 40enne originario di Cesano Maderno (Monza Brianza), accusato di tratta di esseri umani a scopo sessuale, è stato assolto anche in secondo grado, dalla Corte d’Appello panamense. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Accusato di traffico esseri umani, italiano assolto a Panama: "E' finita"