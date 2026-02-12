Meloni | Blocco navale altra promessa mantenuta fermiamo traffico esseri umani – Il video

Il governo italiano ha approvato un nuovo provvedimento per bloccare l’immigrazione illegale. La premier Meloni ha dichiarato di aver mantenuto un’altra promessa: fermare il traffico di esseri umani. Il provvedimento prevede il rafforzamento delle misure di contrasto, con l’obiettivo di bloccare le rotte dei trafficanti. La decisione è arrivata oggi, durante una riunione a Liegi, e segna un passo deciso nella lotta contro l’immigrazione clandestina.

(Agenzia Vista) Liegi, 12 febbraio 2026 "Oggi il Governo ha approvato rafforzare il Governo ha approvato un provvedimento per rafforzare il contrasto all’immigrazione illegale di massa e ai trafficanti di esseri umani. Abbiamo così potuto mantenere un altro impegno che avevamo preso con i cittadini nel nostro programma di Governo del centrodestra. Cioè la possibile di impedire l'attraversamento delle acque territoriali italiane e di condurre i migranti che sono a bordo di quelle imbarcazione sottoposte all'interdizione anche in paesi terzi, in minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale come il rischio di terrorismo ma anche una pressione migratoria eccezionale.🔗 Leggi su Open.online

Giorgia Meloni annuncia che il blocco navale è stato portato a termine.

Il governo Meloni annuncia di aver mantenuto la promessa sul blocco navale.

