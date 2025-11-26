Meghan Markle ha rubato un abito da 1700 dollari l’ha usato per un set fotografico e se ne è appropriata senza alcun permesso | nuovi guai per la moglie del principe Harry
Nei giorni scorsi ha iniziato a circolare una notizia piuttosto controversa su Meghan Markle. Il tutto riguarda una vicenda del 2022, quando l’ex Duchessa del Sussex dopo aver posato per Variety si è portata a casa l’abito utilizzato per lo shooting. Secondo una fonte di PageSix, però, l’abito non le spettava. Si tratta infatti di un vestito monospalla color smeraldo, un Galvan modello “Ushuaia” da 1.695 dollari, e pare che l’allora duchessa se ne sia appropriata indebitamente. Ciò che ha riportato alla ribalta il caso è un recente spot Netflix in cui la Markle, per presentare lo speciale di Natale “With Love, Meghan Holiday Celebration”, ha indossato proprio l’abito tanto discusso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
