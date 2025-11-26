Meghan Markle ha rubato un abito da 1700 dollari l’ha usato per un set fotografico e se ne è appropriata senza alcun permesso | nuovi guai per la moglie del principe Harry

Ilfattoquotidiano.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei giorni scorsi ha iniziato a circolare una notizia piuttosto controversa su Meghan Markle. Il tutto riguarda una vicenda del 2022, quando l’ex Duchessa del Sussex dopo aver posato per Variety si è portata a casa l’abito utilizzato per lo shooting. Secondo una fonte di PageSix, però, l’abito non le spettava. Si tratta infatti di un vestito monospalla color smeraldo, un Galvan modello “Ushuaia” da 1.695 dollari, e pare che l’allora duchessa se ne sia appropriata indebitamente. Ciò che ha riportato alla ribalta il caso è un recente spot Netflix in cui la Markle, per presentare lo speciale di Natale “With Love, Meghan Holiday Celebration”, ha indossato proprio l’abito tanto discusso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

meghan markle ha rubato un abito da 1700 dollari l8217ha usato per un set fotografico e se ne 232 appropriata senza alcun permesso nuovi guai per la moglie del principe harry

© Ilfattoquotidiano.it - “Meghan Markle ha rubato un abito da 1700 dollari, l’ha usato per un set fotografico e se ne è appropriata senza alcun permesso”: nuovi guai per la moglie del principe Harry

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

meghan markle ha rubatoGb: Meghan, 'non ho rubato l'abito usato sul set, ma l'ho trattenuto 'come da prassi'' - I fatti risalgono al 2022, ma solo adesso Meghan Markle ha fatto chiarezza. Secondo iltempo.it

meghan markle ha rubatoMeghan Markle e il mistero (presto risolto) dell'abito «rubato» - Il ritorno sugli schermi della duchessa di Sussex è segnato, ancora una volta, dalle reazioni degli haters. Si legge su vanityfair.it

meghan markle ha rubatoMeghan Markle accusata di aver rubato un vestito da 1700 dollari: la replica è durissima - La moglie del principe Harry respinge tutte le ricostruzioni secondo cui avrebbe sottratto a un set fotografico l'abito indossato in un episodio della sua serie Netflix ... Si legge su today.it

Cerca Video su questo argomento: Meghan Markle Ha Rubato