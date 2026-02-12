Medico e ‘luce’ in carcere Addio a Estella Capitani

È scomparsa ieri Estella Capitani, a 70 anni. Andata in pensione lo scorso 14 agosto, aveva svolto per oltre trent'anni il lavoro di medico in carcere. Affidando questa esperienza, da lei vissuta con passione, alle pagine di un libro, ' Mi saluti la libertà '. Libro che il 10 dicembre aveva presentato proprio in carcere, partecipando da remoto perché ricoverata in ospedale. Nata a Foligno nel 1955, viveva a Reggio Emilia dal 1963. Dopo aver conseguito la maturità al liceo scientifico Spallanzani, nel 1985 conseguì la laurea in medicina e Chirurgia all'Università di Modena. Per poi frequentare il percorso di specializzazione triennale, nell'ateneo bolognese, in Analisi Transizionale.

