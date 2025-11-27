Beko addio nuova società Capitani | Dal Comune 1,2 milioni per entrare

Siena fa un passo decisivo verso la riqualificazione del sito industriale di viale Toselli. Oggi il sindaco presenterà al consiglio comunale un atto che segna l’ingresso ufficiale del Comune in una nuova società mista, insieme a Invitalia, la Sviluppo Industriale Siena srl, con l’obiettivo di creare condizioni concrete per la reindustrializzazione del territorio. "Entriamo nella srl conferendo il 20% del capitale – ha spiegato il vicesindaco Michele Capitani alle commissioni statuto e regolamenti e programmazione bilancio e affari generali –. Contestualmente Invitalia richiederà un aumento di capitale fino a 4 milioni 732mila euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Beko addio, nuova società. Capitani: "Dal Comune 1,2 milioni per entrare"

