L’addio a Primo Capitani | Ciao intrattieni pure lassù

È scomparso venerdì Primo Capitani, figura rispettata e stimata, all’età di 94 anni. Il suo ricordo rimane vivo tra la comunità, che si unisce nel cordoglio per questa perdita. Con un semplice addio, la memoria di Capitani continuerà a vivere nei cuori di chi lo ha conosciuto. Un saluto affettuoso a un uomo che ha lasciato un’impronta significativa nel territorio.

Il cordoglio verso Primo Capitani (foto), scomparso venerdì a 94 anni, arriva da tutto il territorio. Le esequie si terranno oggi alle 15 nella chiesa di Santo Stefano Protomartire, ma nel frattempo sui social molti i messaggi di cordoglio. Tra tutti quello dell' Argentario calcio (che osserverà un minuto di silenzio oggi), di cui Capitani, imprenditore e volto noto della Dolce Vita argentarina soprattutto degli anni '60, è stato il primo presidente. "L'Argentario Calcio si stringe attorno alla famiglia Capitani per la perdita di Primo, nostro storico primo presidente e socio fondatore della nostra società.

