Mediaset cambia programmazione torna Dawson’s Creek dopo la morte di James Van Der Beek

Mediaset ripropone Dawson’s Creek dopo la morte di James Van Der Beek. La rete ha deciso di tornare a trasmettere la serie, dedicandola all’attore scomparso, volto simbolo della serie e del personaggio di Dawson Leery. La mossa ha sorpreso molti fan, che ora sperano di vedere nuovamente sullo schermo le avventure della piccola cittadina di Capeside.

Dopo la scomparsa di James Van Der Beek, protagonista di Dawson's Creek, Mediaset cambia programmazione, celebrando l'attore e il personaggio cult di Dawson Leery. La serie che ha segnato intere generazioni infatti tornerà in onda su Italia 1. Addio a James Van Der Beek, Dawson's Creek torna in onda. Dawson's Creek tornerà in onda giovedì 12 febbraio 2026 su Italia 1. Dopo l'annuncio della morte di James Van Der Beek, scomparso a soli 48 anni dopo aver lottato contro un tumore, Mediaset ha deciso di celebrare la sua carriera riportando sul piccolo schermo Dawson Leery. Le prime due puntate della prima stagione della serie Dawson's Creek dunque verranno trasmesse in seconda serata su Italia 1.

