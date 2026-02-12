Mediaset cambia programmazione in ricordo di James Van Der Beek | Dawson's Creek torna in onda su Italia1

Da fanpage.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mediaset ha deciso di modificare la sua programmazione per ricordare James Van Der Beek, morto recentemente. In serata, su Italia1, trasmetterà le prime due puntate di Dawson’s Creek, uno dei suoi ruoli più noti. La scelta mira a onorare la memoria dell’attore con una messa in onda speciale.

Mediaset cambia programmazione dopo la morte di James Van Der Beek: in ricordo dell'attore, trasmette in seconda serata stasera, su Italia1, le prime due puntate di Dawson's Creek.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

James Van Der Beek, il ricordo delle star di Dawson's Creek: "Ha definito una generazione"

James Van Der Beek, protagonista di Dawson's Creek, viene ricordato con affetto dagli altri attori della serie.

È morto James David Van Der Beek, l'attore di Dawson's Creek aveva 48 anni

Questa mattina è morto James David Van Der Beek, l’attore famoso per il suo ruolo in Dawson’s Creek.

