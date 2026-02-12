Cambio programmazione Italia 1 | per ricordare James Van Der Beek ci sarà Dawson’s Creek

Questa sera Italia 1 cambia programmazione. In seconda serata, la rete trasmette i primi due episodi di Dawson’s Creek per ricordare James Van Der Beek, attore simbolo della serie cult degli anni ’90 e 2000. La decisione arriva per rendere omaggio a un volto che ha segnato un’epoca della televisione.

Questa sera, in seconda serata, Italia 1 fa un cambio di programmazione per rende omaggio a James Van Der Beek con la messa in onda dei primi due episodi di Dawson’s Creek, la serie cult che ha segnato un’intera generazione tra la fine degli anni ’90 e i primi anni 2000. Un appuntamento speciale per chi è cresciuto con le storie di Capeside e per chi vuole riscoprire uno dei teen drama più iconici della televisione. Dawson’s Creek torna in TV su Italia 1 per ricordare James Van Der Beek recentemente scomparso. Dawson’s Creek ha raccontato con delicatezza e profondità l’adolescenza di un gruppo di ragazzi alle prese con sogni, paure e primi amori. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Mediaset ha deciso di modificare la sua programmazione per ricordare James Van Der Beek, morto recentemente.

La notizia della morte di James Van Der Beek, il protagonista di Dawson’s Creek, ha sconvolto fan e colleghi in tutto il mondo.

