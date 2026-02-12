Cambio programmazione Italia 1 | per ricordare James Van Der Beek ci sarà Dawson’s Creek
Questa sera Italia 1 cambia programmazione. In seconda serata, la rete trasmette i primi due episodi di Dawson’s Creek per ricordare James Van Der Beek, attore simbolo della serie cult degli anni ’90 e 2000. La decisione arriva per rendere omaggio a un volto che ha segnato un’epoca della televisione.
Questa sera, in seconda serata, Italia 1 fa un cambio di programmazione per rende omaggio a James Van Der Beek con la messa in onda dei primi due episodi di Dawson’s Creek, la serie cult che ha segnato un’intera generazione tra la fine degli anni ’90 e i primi anni 2000. Un appuntamento speciale per chi è cresciuto con le storie di Capeside e per chi vuole riscoprire uno dei teen drama più iconici della televisione. Dawson’s Creek torna in TV su Italia 1 per ricordare James Van Der Beek recentemente scomparso. Dawson’s Creek ha raccontato con delicatezza e profondità l’adolescenza di un gruppo di ragazzi alle prese con sogni, paure e primi amori. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
