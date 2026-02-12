Maxisequestro di frappe oltre una tonnellata conservate nel deposito abusivo di una pasticceria

Durante un controllo dei Nas ad Aprilia, sono stati trovati e sequestrati oltre una tonnellata e mezza di frappe conservate illegalmente in un deposito abusivo. Il proprietario dell’attività è stato denunciato sul posto. Le forze dell’ordine hanno scoperto un deposito non autorizzato dove venivano conservate grandi quantità di dolciumi senza le norme igieniche. La merce, destinata probabilmente alla vendita, è stata immediatamente sequestrata.

Sequestrata una tonnellata e mezzo di frappe ad Aprilia in un deposito abusivo. Titolare denunciato durante i controlli dei Nas. Quattro attività sospese nella provincia di Latina.

