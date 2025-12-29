Capodanno a Milano Duomo a numero chiuso e oltre una tonnellata di botti sequestrati

Per il Capodanno a Milano, l'accesso a Piazza Duomo sarà limitato a 4.500 persone, in conformità alle misure di sicurezza e alle strutture previste per le Olimpiadi. La notte sarà caratterizzata anche dal sequestro di oltre una tonnellata di botti illegali, per garantire un festeggiamento più sicuro e responsabile.

Per la notte di Capodanno l’accesso a Piazza Duomo sarà limitato a 4.500 persone, vista la presenza delle strutture per le Olimpiadi. Lo ha detto il prefetto Claudio Sgaraglia durante la conferenza stampa con i vertici delle forze dell'ordine per presentare i dati dell'attività svolta nel 2023.La. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Capodanno a Milano, Duomo a numero chiuso e oltre una tonnellata di botti sequestrati Leggi anche: Capodanno sicuro, sequestrati oltre 500 chili di botti illegali Leggi anche: Lanciarazzi artigianale e botti pericolosi: la Finanza sequestra una tonnellata di fuochi d’artificio prima di Capodanno Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Milano, centro e piazza Duomo blindati: Capodanno è a numero chiuso; Capodanno 2026, cosa fare a Milano: gli eventi in programma da non perdere; Milano, Capodanno a numero chiuso in Duomo; Capodanno a Milano: vietati superalcolici e bottiglie di vetro (già dalle 13) in zona Duomo. Capodanno 2026, il Private Party in Duomo all'Art Mall di Milano - Situato nello storico distretto di via Torino, al numero 64, l'Art Mall è una galleria d’arte e un polo di aggregazione sociale promuove la fusione tra diverse forme espressive. mentelocale.it

Capodanno a numero chiuso in Duomo: in piazza solo 4.500 persone - Per accedere ci saranno 17 varchi, Galleria sempre accessibile e transenne posizionate dalle 20. rainews.it

Cosa fare a Milano a Capodanno 2026: le attrazioni e gli eventi per il 31 dicembre - In programma per il 31 dicembre cinepanettoni, show, Gran Galà, feste a tema e brindisi di ... fanpage.it

È ufficialmente partito il conto alla rovescia per festeggiare il capodanno 2026 a Milano. Cosa c'è in programma e cosa fare in città per attendere l'arrivo del nuovo anno Ecco tutti gli eventi in programma: https://fanpa.ge/33Ioa - facebook.com facebook

Per il Capodanno 2026 il privè indoor di Aria Club Milano si trasforma in una Vegas luminosa tra fuochi d’artificio, skyline colorata e vibe da film. x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.