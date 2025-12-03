Assaggi ed eventi per tutte le età Finale Emilia celebra la sfogliata
È il momento della sfogliata: come ogni anno, Finale Emilia celebra la sua specialità gastronomica più originale, la torta degli ebrei oggi conosciuta da tutti come “sfogliata”. Nel centro storico di Finale Emilia dalle ore 10.00 alle 18.00 di lunedì 8 dicembre assaggi di sfogliata e anicione ad. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
