Giovanni Segantini | la sua arte in mostra a Bassano del Grappa
Tra i massimi esponenti del Divisionismo italiano e fra i più sensibili osservatori del mondo naturale, a Giovanni Segantini Bassano del Grappa dedica una retrospettiva (sino al 22 febbraio 2026) di oltre 100 capolavori, mostra che inaugura ad oltre dieci anni dall’ultima esposizione italiana dedicata al grande Maestro trentino. 🔗 Leggi su Laverita.info
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Una sterzata all’arte italiana lunga vent’anni: il ritorno di Giovanni Segantini, il campione del divisionismo
?Quasi cento opere per celebrare Giovanni Segantini a Bassano del Grappa, dal 25 ottobre 2025 al 22 febbraio 2026. Ingresso a tariffa ridotta per i soci del @CAI150 Maggiori informazioni loscarpone.cai.it/dettaglio/bass… Vai su X
Giovanni Segantini conquista Parigi. E ad Arco resta aperta la questione Museo - https://labusa.info/giovanni-segantini-conquista-parigi-e-ad-arco-resta-aperta-la-questione-museo/ - facebook.com Vai su Facebook
Segantini, pittore delle Alpi - Nonostante l’assenza della sua tela capitale, la mostra di Bassano restituisce la particolarità dell’artista. Da panorama.it
A Bassano del Grappa (VI), una mostra dedicata a Giovanni Segantini - Celebra in lui "il pittore dell'anima alpina", ma è anche una riscoperta dell'opera di un maestro del Divisionismo ... Scrive rainews.it
Una sterzata all’arte italiana lunga vent’anni: il ritorno di Giovanni Segantini, il campione del divisionismo - A dieci anni dall’ultima mostra, torna in Italia un’esposizione che segue il percorso di Giovanni Segantini, artista nato in Trentino, formatosi a Milano, una vita spesa tra la Brianza e la Svizzera, ... Scrive ilfattoquotidiano.it