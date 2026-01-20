Roma | controlli al Tufello e Citta’ Giardino 7 arresti e 2 denunce

Nelle zone di Tufello e Città Giardino a Roma, i carabinieri della compagnia Montesacro hanno effettuato un’operazione di controllo, risultata in sette arresti e due denunce. L’intervento mira a garantire maggiore sicurezza e a prevenire attività illecite nel quartiere. Questi interventi sono parte di un più ampio impegno delle forze dell’ordine per migliorare la qualità della vita nei quartieri cittadini.

I carabinieri della compagnia Montesacro di Roma hanno recentemente condotto un’operazione di controllo nei quartieri Tufello e Città Giardino, con un bilancio significativo di 7 arresti e 2 denunce. Durante l’intervento, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Montesacro hanno arrestato un giovane di 21 anni, trovato a bordo di un’auto a noleggio in possesso di 9 dosi di cocaina. Un’operazione simile è stata portata a termine dai carabinieri della stazione Talenti, che hanno arrestato un 28enne di origine albanese, trovato con 14 dosi di cocaina e 500 euro in contante mentre si trovava in un’altra auto a noleggio. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: controlli al Tufello e Citta’ Giardino, 7 arresti e 2 denunce Roma: sequestrati 45 grammi cocaina a Citta’ Giardino, 3 arresti e 4 denunceA Città Giardino, a Roma, i carabinieri della Compagnia di Montesacro hanno sequestrato 45 grammi di cocaina durante un'operazione di controllo territoriale. Leggi anche: Roma, controlli in zona stazione Termini: 4 arresti e 6 denunce Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Roma, esplode un ordigno nella notte: fra le ipotesi c'è anche quella del racket. Controlli dei carabinieri tra Tufello e Città Giardino: 7 arresti e due denunce - Due persone sorprese a trasportare droga con auto a noleggio. Stretta anche contro i furti: uomo trovato in possesso di chiavi passe-partout ... rainews.it Roma, controlli dei Carabinieri: 7 persone arrestate per spaccio di droga su auto a noleggio - I Carabinieri della Compagnia Roma Montesacro hanno svolto un servizio coordinato, finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei reati in genere nei quartieri Tufello e Città Giardino. Il bilanc ... newtuscia.it Controlli dei Carabinieri tra droga che viaggia su auto a noleggio e l'uomo con le chiavi "passe-partout" I Carabinieri della Compagnia Roma Montesacro hanno svolto un servizio coordinato, finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei reati in genere ne - facebook.com facebook Non si fermano i controlli dei Carabinieri a Roma: nelle aree della Stazione Termini e nell’adiacente quartiere Esquilino, in poche ore hanno arrestato 2 soggetti per furto ai danni di turisti e ne hanno denunciati altri 4. Nel corso dell’attività sono state svolte anc x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.