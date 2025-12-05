F1 Max Verstappen | Buona giornata ma c’è un gap importante da colmare con le McLaren

Max Verstappen chiude al secondo posto al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi, ventiquattresimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Yas Marina, laddove ha già vinto in ben quattro occasioni, il pilota del team Red Bull ha concluso ad ampio distacco da Lando Norris, il suo rivale per il titolo, con la consapevolezza che per avvicinarsi all’inglese domani tra FP3 e qualifiche dovrà compiere un ulteriore passo in avanti. Il miglior tempo della FP2 porta la firma, come detto, di Lando Norris in 1:23.083 con 363 millesimi proprio su Max Verstappen, mentre è terzo George Russell a 379. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Max Verstappen: “Buona giornata ma c’è un gap importante da colmare con le McLaren”

